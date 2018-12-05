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Суд признал красноярского застройщика банкротом для защиты прав граждан

5 Декабря 2018 в 14:46
Суд признал красноярского застройщика банкротом для защиты прав граждан
ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru

Суд признал ООО СК «Реставрация» банкротом. Такое решение 5 декабря было принято Арбитражом Красноярского края. Такое решение было принято на основании заявления Фонда защиты прав граждан, которые участвовали в долевом строительстве. При этом механизм банкротства был выбран по результатам независимой проверки, чтобы защитить права и законные интересы граждан. Только эта процедура позволит достроить дома и передать квартиры гражданам. Проверка проводилась по поручению Минстроя.

В качестве основания для подачи заявления о банкротстве обозначены признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества СК «Реставрация». На данный момент недостроенными остаются 10 многоквартирных домов, по трём из них производились отчисления в Фонд. Предварительные оценки по их состоянию уже направлены губернатору Красноярского края Александру Уссу. Также доклад после аудита получит заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, который курирует строительство.

Граждане, которые участвовали в долевом строительстве, будут оперативно получать информацию обо всех мероприятиях и их правовых последствиях. Для этих целей организуют горячую линию. Она заработает 10 декабря по телефону 8 (800) 700-72-14. Также данные можно будет уточнить на сайте Фонда.

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