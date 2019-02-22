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Суд Петербурга поддержал США в атаке на российское издание

22 Февраля 2019 в 17:51
Суд Петербурга поддержал США в атаке на российское издание

Бухгалтеру Федерального агентства новостей Елене Хусяйновой было отказано в защите и поддержке со стороны российского правосудия. Городской суд Санкт-Петербурга отказал в принятии искового заявления о защите ее чести, достоинства и деловой репутации, а также возмещении морального вреда в связи с нарушением прав россиянки.

Напомним, Минюст США обвинил Федеральное агентство новостей во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. Бухгалтера РИА ФАН американские чиновники при этом называли «участником сговора для обмана США». При этом никаких доказательств не было предъявлено, более того, Хусяйновой даже не предъявлено официальное обвинение.

19 декабря американский Минюст включил в санкционные списки Федеральное агентство новостей и проект ФАН USA Really также по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

В настоящее время ФАН готовит апелляцию на решение Городского суда Санкт-Петербурга.

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