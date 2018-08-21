Суд перенес рассмотрение иска ФСО к Леониду Ярмольнику из-за ДТП

Хамовнический райсуд Москвы отложил на 4 сентября рассмотрение иска Федеральной службы охраны (ФСО) России к актеру Леониду Ярмольнику. ФСО пытается взыскать с актера более 800 тыс. рублей за поврежденный автомобиль Mercedes в ДТП, виновником которого стал Ярмольник.

Авария с участие четырех машин произошла в 2016 году на Кутузовском проспекте в Москве. Среди попавших в ДТП оказался и автомобиль ФСО, пишет «Газета.ру».

В ФСО сообщили, что ремонт Mercedes стоит 1 млн 234 тыс., страховка покрыла лишь 400 тыс. рублей. Остальную сумму служба требует взыскать с Ярмольника. Представитель артиста настаивает, что сумма ремонта составляет 710 тыс. рублей.

Из-за разногласий разбирательство отложено. До этого времени о ДТП будет получена дополнительная информация.