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Суд перенес открытие процесса по делу Манафорта

23 Июля 2018 в 23:31
Суд перенес открытие процесса по делу Манафорта

Суд в Виргинии перенес открытие процесса по делу Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, с 25 на 31 июля, передает РИА «Новости».

Следствие против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Пол Джон Манафорт-младший (родился 1 апреля 1949 года в Нью-Бритене) — американский юрист, лоббист и политический консультант. Руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2016 году.

Во время избирательных кампаний кандидатов в президенты США, он был советником республиканцев Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша и Боба Доула.

Манафорт лоббировал интересы иностранных лидеров, таких как президент Украины Виктор Янукович; бывший диктатор Филиппин Фердинанд Маркос; диктатор бывшей Демократической Республики Конго Мобуту Сесе Секо; и лидера партизан Анголы Жонаша Савимби.

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