Суд отстранил главу саратовского МЧС за коррупцию

Суд в Саратове отстранил Игоря Качева от должности главы регионального главка МЧС. Как передает ТАСС, это временное постановление, принятое до решения по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Накануне в пресс-службе МЧС Российской Федерации сообщили, что начальник областного саратовского главка задержан в рамках мероприятий по пресечению коррупции. Также сообщалось о задержании его заместителя Алексея Власова.

В то же время, в пресс-службе самого областного главка МЧС сообщили, что Качев в четверг, 29 ноября, вышел на работу. Власов также не отстранен и находится в учебном отпуске.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин признал существование массовой коррупции во власти. Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что своими словами Кудрин перекладывает ответственность за коррупцию в стране на государство, а также пытается самоутвердиться на новом посту.

