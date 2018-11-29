Четверг
29 ноября
USD 66.94
EUR 75.52
Горячие новости

Суд отстранил главу саратовского МЧС за коррупцию

29 Ноября 2018 в 20:04
Суд отстранил главу саратовского МЧС за коррупцию

Суд в Саратове отстранил Игоря Качева от должности главы регионального главка МЧС. Как передает ТАСС, это временное постановление, принятое до решения по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Накануне в пресс-службе МЧС Российской Федерации сообщили, что начальник областного саратовского главка задержан в рамках мероприятий по пресечению коррупции. Также сообщалось о задержании его заместителя Алексея Власова.

В то же время, в пресс-службе самого областного главка МЧС сообщили, что Качев в четверг, 29 ноября, вышел на работу. Власов также не отстранен и находится в учебном отпуске.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин признал существование массовой коррупции во власти. Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что своими словами Кудрин перекладывает ответственность за коррупцию в стране на государство, а также пытается самоутвердиться на новом посту.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.