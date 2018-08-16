Суд отпустил под домашний арест фигурантку дела «Нового величия»

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Дорогомиловский суд постановил перевести фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову под домашний арест, сообщает «Газета.ру».

Напомним, дело «Нового величия» стало резонансным — 15 августа в Москве и Петербурге прошёл несогласованный с властями «Марш матерей» в поддержку главной фигурантки дела Анны Павликовой, в ходе которого не был задержан ни один участник шествия. 18-летняя Анна, а также вторая участница дела, Мария Дубовик, уже пять месяцев находятся в СИЗО по обвинению в создании экстремистской организации. При этом создание самой организации правозащитники называют спровоцированным — устав «Нового величия» был создан сотрудником правоохранительных органов, работавшим под прикрытием.