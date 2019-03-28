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Суд отправил под домашний арест экс-губернатора Ишаева

28 Марта 2019 в 20:48
Суд отправил под домашний арест экс-губернатора Ишаева

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 27 мая бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Такое решение приняла судья Наталия Дударь. Ранее его адвокат предложил за своего подзащитного залог в размере 15 млн рублей. Как пишет «Интерфакс», об этом он заявил во время заседания, в ходе которого рассматривалось ходатайство следствия об избрании в отношении Ишаева меры пресечения в виде домашнего ареста.

Добавим, экс-губернатора обвиняют по статье «мошенничество в особо крупном размере». По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, речь идет о хищении средств компании «Роснефть», подчёркивает Москва 24. Сам Ишаев назвал обвинение абсурдом. По его словам, следствие говорит о пяти миллионах рублей, похищенных за пять лет. Чиновник пояснил, что это лишь часть его зарплаты.

Также стало известно, что бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, в отношении которого возбуждено уголовное дело о хищении средств у «Роснефти», не работает в компании уже год. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он подчеркнул, что материалы по Ишаеву правоохранителям передала служба безопасности нефтяной компании.

Виктор Ишаев возглавил администрацию Хабаровского края в 1991 году. В 1996 году он одержал победу на выборах губернатора края и занимал этот пост до 2009 года. После этого он был министром по развитию Дальнего Востока и занимал должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Также был советником президента «Роснефти» по координации проектов на Дальнем Востоке, отмечает Свободная пресса

 

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