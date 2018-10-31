Суд отменил арест счета Улюкаева в Сбербанке

Замоскворецкий суд Москвы снял арест со счета в Сбербанке бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который отбывает наказание в колонии из-за крупной взятки. Ранее с такой просьбой в суд обратилось столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Ведомство попросило разблокировать счет экс-министра в связи с тем, что за ним числится задолженность в 125 млн рублей. Эта сумма должна поступить в счет государства, пишет «Газета.ру».

Сам Улюкаев участвовал в заседании суда по видеосвязи из колонии в Твери, где отбывает срок, отмечает RT.

Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в эфире НСН заявил, что власти всерьез взялись за взяточников. Так он прокомментировал задержание первого зампрокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Артура Шаретдинова.