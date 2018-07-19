Суд оставил в силе решение по московскому аудитору Сивкову

Арбитражный суд оставил в силе исключение столичного аудитора Евгения Сивкова из организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Рассмотрение дела состоялось 19 июля. Таким образом, суд пришёл к выводу, что решение комиссии было вполне оправданным. Суд пришёл к выводу, что Сивков нарушал правила, рассказывая, как уходить от налогов, сообщает телеканал «360».

Напомним, комиссия исключила аудитора из ассоциации 23 марта из-за неоднократного нарушения Федерального закона «Об аудиторской деятельности». В частности он игнорировал правила независимости аудиторов и Кодекс профессиональной этики.