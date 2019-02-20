Суд оставил под арестом задержанных в Черном море украинских моряков

Мосгорсуд признал законным продление ареста четырем морякам ВМС Украины – в их числе Андрей Артеменко, Олег Мельничук, Василий Сорока и Андрей Эйдер. Они обвиняются в незаконном пересечении границы России в Керченском проливе. Как отмечает ТАСС, таким образом, под стражей остаются 20 из 24 моряков,

Как напоминает Ura.ru, в конце ноября прошлого года три украинских корабля вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не реагировали на требования российских пограничников остановиться. В итоге в отношении экипажей пришлось применить силу: корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело. Члены экипажей были отправлены в Москву, где их поместили под стражу в СИЗО «Лефортово» до 24 апреля.

Между тем, как отмечает RT, президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией.

Напомним, в начале февраля Петр Порошенко заявил, что украинские корабли «точно пройдут» через Керченский пролив и на их борту, скорее всего, будут эксперты ОБСЕ, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко и журналисты. В свою очередь, член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевич, комментируя в беседе с НСН громкое заявление Петра Порошенко, сообщил, что украинскому лидеру стоит перестать строить иллюзии.