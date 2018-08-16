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Суд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 сентября

16 Августа 2018 в 14:21
Суд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 сентября

Мосгорсуд продлил домашний арест режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, до 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что ходатайство рассматривал не районный Басманный суд, как это было раньше, а Мосгорсуд, поскольку речь идет о продлении меры пресечения на срок больше года.

Как напоминает RT, Серебренников находится под домашними арестом с 23 августа 2017-го. Режиссера, а также руководство «Седьмой студии» обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реализацию проект «Платформа», подчёркивает Газета ру.

Ранее сегодня защита режиссера Кирилла Серебренникова заявила о фальсификации протокола допроса свидетеля. Об этом заявила адвокат Рената Литвина, пояснив, что в этих обстоятельствах он не может быть использован в качестве доказательства.  

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