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Суд оштрафовал авиадебошира на 300 тысяч рублей

26 Декабря 2017 в 16:32
Суд оштрафовал авиадебошира на 300 тысяч рублей

Адлерский районный суд города Сочи приговорил женщину, которая устроила дебош на борту самолета, в штрафу в размере 300 тысяч рублей. Об этом НСН сообщил источник в компании «Аэрофлот».

По словам собеседника агентства, во время перелета на рейсе «Аэрофлота» Москва – Сочи женщина в состоянии алкогольного опьянения позволяла себе нецензурные высказывания в адрес экипажа, пересаживалась на аварийные места в салоне, а также отказывалась выполнить требования экипажа.

Напомним, ранее российские власти приняли пакет законов о «черных списках» авиадебоширов.  Отныне авиакомпании могут отказывать хулиганам в перевозке. Поводом станет вступившее в силу административное наказание за противоправные действия на борту. Перевозчик обязан исключить пассажира из «черного списка» по истечении года.

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