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Суд обязал Ассанжа чистить лоток кота и платить за еду

30 Октября 2018 в 15:56
Суд обязал Ассанжа чистить лоток кота и платить за еду

Эквадорский суд обязал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убирать лоток за своим котом, оплачивать доступ в интернет, платить за еду и прачечную. Только выполнив эти условия, он сможет и дальше проживать в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом рассказал генеральный прокурор Иниго Сальвадор, сообщает Reuters.

При этом сам Ассанж такие условия не оценил. По его словам, Эквадор хочет выдать его Соединённым Штатам, сообщает « Свободная Пресса». В свою очередь, суд Эквадора решил отказать Ассанжу в иске о защите его прав как беженца, пишет RT.

Политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский ранее в эфире НСН заявил, что человек, который пошел по такому пути, как Ассанж, до конца должен идти с открытым забралом и доказать, что он это делал на благо человечества.

Напомним, Ассанж с 2012 года живёт в посольстве Эквадора в Лондоне, поскольку боится экстрадиции в Швецию, которая может передать его США.

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