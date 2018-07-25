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Суд не смог арестовать четвертого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

25 Июля 2018 в 13:35
Суд не смог арестовать четвертого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

Заместитель начальника исправительной колонии №1 в Ярославле по воспитательной части Иван Калашников останется в статусе задержанного ещё на 72 часа по делу об избиении заключённого. Такое решение вынес Заволжский районный суд, передаёт РИА Новости.

Суд посчитал, что следствие пока не сумело предоставить весомые доказательства, которые позволяют арестовать самого высокопоставленного из шести фигурантов этого дела. Повторно вопрос об аресте Калашникова будет рассмотрен 28 июля, отмечает RT.

Ранее суд арестовал троих сотрудников колонии, проходящих по этому делу. Явку с повинной написал только один из шести подозреваемых - старший инспектор отдела безопасности колонии Максим Яблоков. Ещё один сотрудник исправительного учреждения признал свою вину при аресте.

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