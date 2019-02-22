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Уголовное чтиво. Кокорин и Мамаев ознакомились с делом

22 Февраля 2019 в 20:29
Уголовное чтиво. Кокорин и Мамаев ознакомились с делом

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, а также брат последнего Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий полностью ознакомились с материалами уголовного дела. Об этом АГН «Москва» сообщил один из адвокатов обвиняемых Вячеслав Барик.

Вскоре уголовное дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно поступит в районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Все четверо находятся сейчас до 8 апреля под стражей в следственном изоляторе «Бутырка».

Кокорин и Мамаев вместе с товарищами в начале октября стали зачинщиками драк в центре Москвы - сначала у гостиницы «Пекин», а затем в кафе на Большой Никитской улице. По их горячую руку попали чиновник Минпромторга и руководитель Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

Уголовное дело расследуется по статьям «Хулиганство» и «Побои».

14 февраля Павел Мамаев в СИЗО «Бутырка» принял участие в футбольном матче в честь Дня всех влюблённых. Как заявила ранее в эфире НСН генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки, дело Мамаева и Кокорина доказало, что неприкасаемых не существует.

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