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Суд Москвы признал законным арест участницы группы Pussy Riot

23 Июля 2018 в 14:36
Суд Москвы признал законным арест участницы группы Pussy Riot
ФОТО: АГН Москва

Мосгорсуд признал законным арест участницы группы Pussy Riot, которая выбежала на поле «Лужников» в финале чемпионата мира по футболу. РИА Новости напоминают, что речь идет о Веронике Никульшиной. Инцидент произошёл на 52-й минуте матча Франция-Хорватия. Арбитр был вынужден приостановить игру. Полиция и стюарды вывели четырех девушек с поля, а затем и за пределы стадиона.

Неделю назад Хамовнический суд Москвы арестовал девушку на 15 суток, пишет RT. Акционистов обвинили в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях

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