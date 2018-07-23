Суд Москвы признал законным арест участницы группы Pussy Riot

ФОТО: АГН Москва

Мосгорсуд признал законным арест участницы группы Pussy Riot, которая выбежала на поле «Лужников» в финале чемпионата мира по футболу. РИА Новости напоминают, что речь идет о Веронике Никульшиной. Инцидент произошёл на 52-й минуте матча Франция-Хорватия. Арбитр был вынужден приостановить игру. Полиция и стюарды вывели четырех девушек с поля, а затем и за пределы стадиона.

Неделю назад Хамовнический суд Москвы арестовал девушку на 15 суток, пишет RT. Акционистов обвинили в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях

.