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Суд Литвы отклонил апелляцию россиянина, осужденного за шпионаж

9 Марта 2018 в 18:27
Суд Литвы отклонил апелляцию россиянина, осужденного за шпионаж

В Литве подтвержден приговор гражданину России Сергею Моисеенко, которого обвиняют в шпионаже. Апелляция, поданная его адвокатами, была отклонена коллегией судей апелляционного суда Литвы.

Правоохранительные органы Литвы в 2014 году обвинили Моисеенко в шпионаже. По данным следствия, бывший военнослужащий ВВС Литвы Сергей Пущин, также обвиненный в шпионаже, якобы передавал ему собранную секретную информацию. Также Моисеенко обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ. Адвокаты россиянина подали апелляцию с требование оправдать своего клиента в связи с отсутствием состава преступления, пишет РИА Новости.

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