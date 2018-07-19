Суд Херсона арестовал имущество Вышинского

Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Агентство, ссылаясь на материалы суда, пишет, что наложен временный запрет на владение, пользование и распоряжение на имущество, принадлежащее Вышинскому.

Суд арестовал квартиру, гараж и два автомобиля журналиста. Напомним, что 11 июля Херсонский суд продлил арест Вышинского до 13 сентября. Москва добивается его освобождения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует немедленного освобождения Вышинского и внимательного отношения к ситуации со стороны международных правовых организаций к «произволу», который творит Украина. Захарова добавила, что международные организации разделяют ответственность за судьбу Вышинского.

Руководителя агентства «РИА Новости Украина» официальный Киев подозревает в государственной измене, поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Вышинский ранее заявлял, что готов отказаться от украинского гражданства.