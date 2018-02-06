Суд избрал меру пресечения бывшему врио главы правительства Дагестана

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему врио главы правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, сообщает РБК.

Решением суда Гамидов отправлен под стражу до 5 апреля. Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения ещё одному фигуранту дела о хищении бюджетных средств республики, экс-министру образования Дагестана, Шахабасу Шахову.

Добавим, что в Кремле прокомментировали расследование дела в республике. Как отмечает Ura.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в деле нет политического подтекста.