Вторник
06 февраля
USD 56.63
EUR 70.5
Горячие новости

Суд избрал меру пресечения бывшему врио главы правительства Дагестана

6 Февраля 2018 в 17:22
Суд избрал меру пресечения бывшему врио главы правительства Дагестана

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему врио главы правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, сообщает РБК.

Решением суда Гамидов отправлен под стражу до 5 апреля. Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения ещё одному фигуранту дела о хищении бюджетных средств республики, экс-министру образования Дагестана, Шахабасу Шахову.

Добавим, что в Кремле прокомментировали расследование дела в республике. Как отмечает Ura.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в деле нет политического подтекста. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.