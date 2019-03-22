Пятница
22 марта
USD 63.74
EUR 72.79
Горячие новости

Суд дал украинцу шесть лет колонии за призыв к теракту на выпускном в Сочи

22 Марта 2019 в 11:58
Суд дал украинцу шесть лет колонии за призыв к теракту на выпускном в Сочи

Гражданин Украины Павел Гриб приговорен российским судом к шести годам колонии общего режима за содействие терроризму. Таково решение Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону, передает RT.

Апелляция на приговор может быть подана в течение десяти дней.

По данным следствия, 19-летний Павел Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны, сообщает «ФедералПресс».

Сам Гриб своей вины не признает.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.