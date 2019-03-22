Суд дал украинцу шесть лет колонии за призыв к теракту на выпускном в Сочи

Гражданин Украины Павел Гриб приговорен российским судом к шести годам колонии общего режима за содействие терроризму. Таково решение Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону, передает RT.

Апелляция на приговор может быть подана в течение десяти дней.

По данным следствия, 19-летний Павел Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны, сообщает «ФедералПресс».

Сам Гриб своей вины не признает.