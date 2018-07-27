Суббота
28 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Горячие новости

Суд дал санкцию на арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна

27 Июля 2018 в 23:27
Суд дал санкцию на арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Суд в Ереване дал санкцию на арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, передает ТАСС.

Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение в свержении конституционного порядка в 2008 году.

События после президентских выборов в Армении 2008 года — серия протестов, состоявшихся в Армении после президентских выборов 19 февраля 2008 года. Массовые протесты против нарушений, сопровождавших выборы, были проведены в столице страны Ереване и организованы сторонниками кандидата в президенты и первого президента Левона Тер-Петросяна. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 1 военнослужащий, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.

В июле 2018 года экс-министр обороны Микаел Арутюнян был объявлен в розыск по обвинению к причастности к расстрелу демонстрантов.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.