Суд дал санкцию на арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Суд в Ереване дал санкцию на арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, передает ТАСС.

Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение в свержении конституционного порядка в 2008 году.

События после президентских выборов в Армении 2008 года — серия протестов, состоявшихся в Армении после президентских выборов 19 февраля 2008 года. Массовые протесты против нарушений, сопровождавших выборы, были проведены в столице страны Ереване и организованы сторонниками кандидата в президенты и первого президента Левона Тер-Петросяна. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 1 военнослужащий, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.

В июле 2018 года экс-министр обороны Микаел Арутюнян был объявлен в розыск по обвинению к причастности к расстрелу демонстрантов.