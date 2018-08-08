Суд арестовал все имущество разводящихся Петросяна и Степаненко

Хамовнический суд Москвы наложил арест на все имущество артистов эстрады Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин. По его словам, это сделано для того, чтобы один из них не смог продать имущество. Защитник также отметил, что все культурные ценности были переданы на ответственное хранение Степаненко.

Рассмотрение бракоразводного процесса продолжится через неделю, передает RT.

На прошлой неделе Елена Степаненко подала иск в суд на раздел имущества. Она хочет получить 80% всего приобретенного за 30 лет брака. При этом Петросян надеется поделить все поровну, пишут «Новые известия». Стоимость семейных активов юмористов оценивают примерно в 1,5 млрд рублей - это квартиры, антиквариат, картины и другие ценные вещи.