Суд арестовал «шоколадного стрелка» Илью Аверьянова

Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова арестовал до 27 февраля бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии, в результате чего погиб один человек, сообщает ТАСС.

Конфликт на кондитерской фабрике произошел накануне утром. По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве, бывший собственник, находясь на территории фабрики, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия, а потом достал карабин «Сайга» и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

После инцидента Аверьянов покинул территорию предприятия. Он был задержан 28 декабря в Москве.