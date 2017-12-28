Четверг
28 декабря
USD 57.45
EUR 68.23
Горячие новости

Суд арестовал «шоколадного стрелка» Илью Аверьянова

28 Декабря 2017 в 21:16
Суд арестовал «шоколадного стрелка» Илью Аверьянова

Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова арестовал до 27 февраля бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии, в результате чего погиб один человек, сообщает ТАСС. 

Конфликт на кондитерской фабрике произошел накануне утром. По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве, бывший собственник, находясь на территории фабрики, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия, а потом достал карабин «Сайга» и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

После инцидента Аверьянов покинул территорию предприятия. Он был задержан 28 декабря в Москве.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.