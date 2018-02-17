Суд арестовал политолога Эраста Галумова

Лефортовский суд Москвы арестовал политолога, экс-гендиректора издательства «Известия», члена Общественного совета при Следственном комитете РФ Эраста Галумова по подозрению в мошенничестве, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

«Суд по ходатайству следствия избрал в отношении Галумова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц», сказала она.

Фабулу дела в суде не пояснили, добавив только, что Галумову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Эраст Галумов родился 17 апреля 1958 года в Тбилиси.

В 1979 году с отличием окончил Высшее военное политическое училище.

С 1979 по 1990 годы служил в Вооруженных силах СССР.

С 1990 по 1992 год работа в газете «Комсомольская правда».

С 1992 по 1995 год президент Фонда социальной защиты военнослужащих в Москве. Баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ 2-го созыва от Забайкалья, но не набрал достаточного количества голосов.

В 1995 году по представлению Комитета Ветеранов Великой Отечественной войны награждается Орденом Дружбы.

С 1995 по 2000 год руководитель предприятий топливно-энергетического комплекса.

В 1998 году присваивается научная степень кандидата экономических наук.

С 2001 по 2006 год доцент, профессор кафедры Средств массовых коммуникаций и связей общественностью Дипломатической академии МИД РФ.

В 2006 году заканчивает курсы повышения квалификации в Военной академии Генерального штаба ВС РФ по программе «Оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации»

В 2004 году присваивается научная степень доктора политических наук[3].

В 2007 году присваивается научное звание профессор

С 2006 по 2007 годы, директор Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.

С 2001 по 2013 год генеральный директор Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ».

С 2005 года по настоящее время издатель и главный редактор журнала «Мир и Политика».

С апреля 2015 года, издатель и главный редактор журнала «Москва-Пекин».



