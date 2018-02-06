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Суд арестовал первого фигуранта дела дагестанских чиновников

6 Февраля 2018 в 14:28
Суд арестовал первого фигуранта дела дагестанских чиновников

Суд арестовал первого фигуранта дела о хищении средств в Дагестане высокопоставленными чиновниками — экс-министра образования республики, Шахабаса Шахова, сообщает «РИА Новости».

В качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу до 5 апреля. Как отмечает RT, фигурант не признаёт свою вину.

Ранее сообщалось, что на пост премьер-министра республики была выдвинута кандидатура министра экономики Татарстана Артема Здунова. С таким предложением выступил врио главы Дагестана Владимир Васильев, пишет Ura.ru. 

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