Суд арестовал первого фигуранта дела дагестанских чиновников

Суд арестовал первого фигуранта дела о хищении средств в Дагестане высокопоставленными чиновниками — экс-министра образования республики, Шахабаса Шахова, сообщает «РИА Новости».

В качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу до 5 апреля. Как отмечает RT, фигурант не признаёт свою вину.

Ранее сообщалось, что на пост премьер-министра республики была выдвинута кандидатура министра экономики Татарстана Артема Здунова. С таким предложением выступил врио главы Дагестана Владимир Васильев, пишет Ura.ru.