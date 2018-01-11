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Суд арестовал на два месяца главу чеченского отделения «Мемориала»

11 Января 2018 в 19:09
Суд арестовал на два месяца главу чеченского отделения «Мемориала»

Глава представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Оюб Титиев арестован на два месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Как передает «Интерфакс», такое решение принял Шалинский городской суд северокавказской республики.

Адвокат правозащитника Петр Заикин заявил, что арест будет обжалован уже завтра, 12 января.

О задержании Титиева стало известно 9 января. Как заявили в чеченском МВД, в его автомобиле был найден пакет предположительно с наркотическим веществом. Позднее он был обвинен в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 УК РФ).

В свою очередь председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов заявил, что задержание Титиева обусловлено его профессиональной деятельностью, «которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей».

Сам Титиев считает, что пакет с наркотиком был подброшен в его машину сотрудниками МВД, в связи с чем он уже написал заявление в управление СК по Чеченской республике

Накануне глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов сообщил, что СПЧ попросил руководство МВД России провести проверку задержания Титиева и взять ситуацию под контроль.

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