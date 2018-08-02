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Суд арестовал младшую из трех сестер, зарезавших отца

2 Августа 2018 в 19:01
Суд арестовал младшую из трех сестер, зарезавших отца

Младшая из трех сестер, убивших 57-летнего отца, арестована до 28 сентября. Постановление об аресте 17-летней девушки вынес Останкинский суд Москвы. Как сообщает РИА Новости, слушания состоялись в закрытом режиме, так как обвиняемая не достигла совершеннолетия. Решение об аресте ее совершеннолетних сестер будет приниматься в таком же варианте, поскольку может быть разглашена информация, порочащие их честь и достоинство. 

Как сообщает Телеканал 360, свидетельские показания в суде уже дала соседка семьи. В зале судебных заседаний также присутствовала мать подозреваемых, которая не живёт с ними.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с десятками колото-резаных ран обнаружили в конце прошлой рабочей недели на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе. Через несколько часов по подозрению в убийстве полиция задержала троих дочерей убитого — 17, 18 и 19 лет. Они сознались в содеянном и заявили, что отец долгое время причинял им «моральные страдания», насиловал одну из них, а также выгнал из дома их мать.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, юные отцеубийцы говорят, что мужчина в состоянии наркотического опьянения первый напал на них с ножом. По некоторым данным, убитый был связан с криминальным миром.

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