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Суд арестовал имущество Петросяна и Степаненко

7 Августа 2018 в 18:47
Суд арестовал имущество Петросяна и Степаненко

Всё недвижимое имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко арестовано в рамках бракоразводного процесса. Это так называемая обеспечительная мера. Решение принял Хамовнический суд Москвы, рассказал ТАСС адвокат юмориста Сергей Жорин. По его словам, речь идёт о культурных ценностях, которые пара приобретала во время совместного проживания.

Все ценные предметы переданы Степаненко на ответственное хранение. Это сделано для того, чтобы никто из супругов не мог что-то реализовать. Совместно нажитое имущество артистов оценивается в сумму порядка полутора миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что пока ещё супруга Петросяна имеет виды на две элитные квартиры личного ассистента артиста Татьяны Брухуновой, которую СМИ называют его любовницей.

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