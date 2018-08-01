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Суд арестовал двух офицеров ФСБ по подозрению в мошенничестве

1 Августа 2018 в 07:36
Суд арестовал двух офицеров ФСБ по подозрению в мошенничестве

Два офицера управления «М» ФСБ России арестованы московским гарнизонным судом по подозрению в мошенничестве, сообщает «Коммерсант». Оба подозреваемых участвовали в разработке коррупционного расследования во ФСИН, после которого был арестован бывший замглавы тюремного ведомства Олег Коршунов, отмечает Ura.ru.

В деле о мошенничестве речь идёт о майоре Сергее Никитюке и капитане Константине Струкове, пишет «Газета.ру». Их подозревают в участии в незаконной сделке по отчуждению половины активов строительной компании в Москве.

Добавим, что офицеры арестованы по ходатайству Следственного комитета России. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», дополняет  РЕН ТВ.

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