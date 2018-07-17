Суд арестовал Дрыманова

Лефортовский суд после рассмотрения в закрытом режиме ходатайства ФСБ арестовал экс-руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве Александра Дрыманова, передает Агентство «Москва». Арестованный генерал будет находиться в следственном изоляторе, название которого пока не называется.

Дрыманов находится в статусе подозреваемого, ему инкриминируют два эпизода получения взятки в особо крупном размере. В случае признания судом бывшего высокопоставленного следователя виновным, ему грозит серьезный срок и крупный штраф.