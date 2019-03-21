Суд Англии временно защитил «Газпром» от «Нафтогаза»

Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту. Об этом сообщает российский газовый холдинг. Мораторий будет действовать до окончания производства в апелляционной инстанции суда в Швеции, передает ТАСС.

«Нафтогаз» пытается взыскать в международных судах с «Газпрома» $2,6 млрд по итогам решений Стокгольмского арбитража, которые были вынесены в феврале прошлого года . «Газпром» эти решения обжалует, однако Киев не хочет дожидаться рассмотрения апелляции. В российском концерне подчеркнули, что продолжат отстаивать свои права.

Как отмечает РИА «ФАН» , в июне 2018 года по заявлению «Нафтогаза» Высокий суд Англии и Уэльса распорядился арестовать активы «Газпрома». Однако вскоре приказ был отменён после того, как российский холдинг согласился взять на себя обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о споре в стокгольмском арбитраже.

Компания «Нафтогаз» планировала, в частности, взыскать с «Газпрома» акции «Северного потока» и «Северного потока-2», которые находятся в юрисдикции Великобритании, уточняет Ura.ru . Теперь это невозможно будет сделать до тех пор, пока арбитраж в Стокгольме не примет решение по апелляции «Газпрома», произойдёт это ближе к концу текущего года.

