Субсидирование авиаперевозок Медведев расширил на всю страну

Программа по субсидированию перевозок на Дальний Восток расширена на всю страну. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.

«Я подписал постановление, которое расширяет программу по субсидированию перевозок на Дальний Восток в целом по стране», — цитирует РИА Новости главу правительства.

Медведев добавил, что субсидирование рассчитано на круглый год. Субсидией теперь смогут воспользоваться и многодетные семьи, отмечает RT.

С инициативой сделать субсидирование круглогодичным выступила Росавиация, сообщает «ФедералПресс».

Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что инициатива Минтранса о переносе в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс разрушит налаженную работу российских авиакомпаний.