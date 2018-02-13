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Студенты Ставрополя благоустроят город

13 Февраля 2018 в 19:48
Студенты Ставрополя благоустроят город

В рамках Всероссийского зимнего фестиваля городской среды в Ставрополе проходят праздничные мероприятия, а также организованы площадки общественного проектирования. Студентам архитектурных ВУЗов предоставлена возможность принять участие в проектировании общественного пространства и вместе с архитекторами, дизайнерами и социологами разработать проект благоустройства Площади 200-летия.

По результатам опроса граждан площадь стала самым востребованным общественным пространством города.

«Для молодых специалистов, студентов работа в команде с профессиональными архитекторами над проектами благоустройства родного города - отличная возможность продемонстрировать свои идеи. Лучшие из них могут быть реализованы в рамках приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды. Молодые ребята смогут получить реальный опыт проектирования и пополнить свое портфолио», — заявил глава Минстроя России Михаил Мень.

В 2018 году Ставропольский край стал одним из самым активных регионов, участвующий в отборе территорий для благоустройства по проекту формирования комфортной городской среды. В обсуждениях приняли участие свыше 180 тысяч жителей края и теперь они могут внести уже конкретные предложения в изменение облика этих пространств.

«Мы считаем обязательным привлечением людей к таким процессам, ведь именно они являются пользователями этих площадок и должны чувствовать себя на них максимально комфортно», — рассказал замминистра Андрей Чибис.

Напомним, что реализация приоритетного проекта Минстроя России «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году. На мероприятия по благоустройству общественных пространств и дворов из федерального и региональных бюджетов было направлено 42,2 млрд рублей.

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