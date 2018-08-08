Среда
08 августа
USD 63.54
EUR 73.56
Горячие новости

Строители в Подмосковье обнаружили клад с серебряными монетами 17 века

8 Августа 2018 в 13:43
Строители в Подмосковье обнаружили клад с серебряными монетами 17 века

Клад времен Ивана Грозного и Бориса Годунова откопали строители в Подмосковье. Рабочие обнаружили керамический сосуд с 623 серебряными монетами во время раскопок перед возведением трассы на территории Павловского Посада, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Обнаруженный клад составляет 6 рублей 23 копейки, для своего времени это была значительная сумма, на которую можно было приобрести лошадь с коровой или даже построить дом, сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.

Практически все найденные монеты были отчеканены во времена Бориса Годунова. Специалисты считают, что сосуд с деньгами был закопан в начале XVII века. Монеты новые, что может говорить о том, что они стали результатом удачной торговой сделки.

Находку передадут в один из столичных музеев.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.