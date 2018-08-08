Строители в Подмосковье обнаружили клад с серебряными монетами 17 века

Клад времен Ивана Грозного и Бориса Годунова откопали строители в Подмосковье. Рабочие обнаружили керамический сосуд с 623 серебряными монетами во время раскопок перед возведением трассы на территории Павловского Посада, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Обнаруженный клад составляет 6 рублей 23 копейки, для своего времени это была значительная сумма, на которую можно было приобрести лошадь с коровой или даже построить дом, сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.

Практически все найденные монеты были отчеканены во времена Бориса Годунова. Специалисты считают, что сосуд с деньгами был закопан в начале XVII века. Монеты новые, что может говорить о том, что они стали результатом удачной торговой сделки.

Находку передадут в один из столичных музеев.