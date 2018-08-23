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Стрелявший в полицейских в центре Москвы скончался

23 Августа 2018 в 22:38
Стрелявший в полицейских в центре Москвы скончался

Мужчина, стрелявший в полицейских в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы, умер от огнестрельного ранения в голову, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительной информациии, нападавший - 31-летний уроженец одного из сел Баксанского района Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев.

Баксанский район КБР граничит: на севере — со Ставропольским краем, на востоке — с Прохладненским районом, на юго-востоке с Урванским районом, на юге — с Чегемским районом, на западе — с Эльбрусским районом, на северо-западе — с Зольским районом.

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