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Стрелок стал 13 жертвой бойни в Калифорнии

8 Ноября 2018 в 14:56
Стрелок стал 13 жертвой бойни в Калифорнии

Жертвами стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса стали 12 человек. Устроивший бойню в баре города Таузанд-Окс также найден мёртвым. Об этом сообщил шериф округа Вентура. Среди убитых – его заместитель.

ЧП случилось в баре вечером по местному времени, когда там проходила вечеринка студентов. Очевидцы рассказали, что в питейное заведение ворвался белый мужчина, вооружённый дробовиком. Злоумышленник выстрелил в охранника, бросил несколько дымовых гранат и открыл огонь по посетителям бара, отмечает RT.

Ранее заведующая кафедрой возрастной психологии МГУ, доктор психологических наук Ольга Карабанова отметила в эфире НСН, что одну из причин подобных проявлений агрессии надо искать в современном информационном потоке.


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