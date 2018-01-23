Давид Манго, открывший стрельбу по прохожим в итальянском городе Беллона, скончался, передает RT.

Как сообщается, после убийства своей жены и стрельбы по прохожим карабинеры вошли в дом, из которого вёлся огонь, где они обнаружили злоумышленника с серьёзным ранением, по предварительным данным, это была попытка суицида. Усилия медиков не увенчались успехом - «стрелок из Беллоны» скончался. Дочери Манго удалось сбежать из квартиры, где случилась драма.

По некоторым данным, Манго был сторонником итальянской ультраправой политической партии «Новая сила» (« Forza Nuova»). «Новая сила» характеризуется ультраконсерватизмом, уклоном в традиционные ценности, категорическим отрицанием демократии, евроскептицизмом, яростным антиамериканизмом.

Ранее стало известно, что в итальянской области Кампания мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона своего дома, ранения получили не менее пяти человек.



