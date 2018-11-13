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Стрелков рассказал, когда ДНР и ЛНР объединятся

13 Ноября 2018 в 15:09
Стрелков рассказал, когда ДНР и ЛНР объединятся
ФОТО: РИА Новости

Бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков допустил объединение Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, произойдёт это в том случае, если будет принято окончательное решение об отказе от мирного урегулирования.Такое мнение он выразил во время брифинга в НСН.

«Он (избранный глава ЛНР Леонид Пасечник – примечание НСН) неоднократно высказывался за интеграцию с ДНР и даже производил односторонние действия в этом отношении (ликвидировал луганскую таможню на границе). Полагаю, что он это делал, исходя из пожеланий своих советников. Если Пушилин (избранный глава ДНР Денис Пушилин – примечание НСН) будет столь же послушный, мы можем получить через какое-то время некую конфедерацию Донецко-Луганскую. Но вряд ли Москва на это пойдёт. Создание единой ЛДНР возможно, если будет окончательно принят отказ от мирного Минского процесса, но рано или поздно это произойдёт», - заключил Стрелков.

Напомним, 11 ноября на территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР прошли выборы глав. Киев результаты голосования не признал. В свою очередь, в Кремле заявили, что выборы не идут вразрез с Минскими договорённостями. Стоит отметить, что на выборах в ДНР победил Денис Пушилин, а в ЛНР – Леонид Пасечник. 13 ноября в пресс-центре НСН прошёл брифинг Игоря Стрелкова по итогам голосования.

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