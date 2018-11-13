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Стрелков назвал Украину частью разваленной России

13 Ноября 2018 в 14:23
Стрелков назвал Украину частью разваленной России
Фото: unian.net

Единой Украины даже в том виде, в каком она существует сейчас, не было бы, если бы в ДНР не поступил приказ остановить наступление. Такое мнение выразил бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков во время брифинга в НСН.

«Украина, на мой взгляд, является частью разваленной России. Переворот в Киеве, свержение Януковича был осуществлён при поддержке США. Новая украинская власть изначально была антироссийской. Такой остаётся по сей день. Минские соглашения в момент заключения произошли на фоне поражения украинской армии и нахождение режима Порошенко на краю военно-политической пропасти. Если бы Москва не остановила наступление, то сейчас мы могли бы видеть не президента Порошенко, мы вообще могли бы не видеть единой Украины даже нынешнем виде», - отметил Стрелков.

Ранее экс-министр обороны ДНР посчитал выборы Дениса Пушилина главой республикой издевательством над народом и ополчением. По его словам, остальные кандидаты были чисто технические. Об этом он рассказал во время брифинга в НСН 13 ноября.

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