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Стрельба у школы открыта в Нижнем Новгороде

1 Марта 2019 в 12:50
Стрельба у школы открыта в Нижнем Новгороде

Стрельба произошла сегодня возле одной из школ в Нижнем Новгороде. Как сообщает онлайн-издание nn.ru, случилось это на улице Тонкинской рядом с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением № 121.

Как выяснилось, в перестрелке с применением травматического оружия приняли участие подростки. Всё началось на Московском шоссе, когда между двумя компаниями молодых людей возник конфликт.

После стрельбы они уехали на двух машинах в сторону Тонкинской улицы. В результате, один из автомобилей бросили, после чего стрельба переместилась к школе. Те, кого преследовали, хотели спрятаться в учебном заведении, однако преследователи последовали за ними.

Местные жители вызвали полицию, поэтому стрелкам пришлось уйти, их разыскивают правоохранители. По Нижегородской области объявлен план «Перехват».

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