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Стрельба у роддома в Санкт-Петербурге. Есть пострадавшие

4 Марта 2019 в 09:46
Стрельба у роддома в Санкт-Петербурге. Есть пострадавшие

У роддома, расположенного в Московском районе, стрельба. Об этом сообщает РИА «ФАН», ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что в ходе нападения, совершенного на улице Орджоникидзе, огнестрельное ранение получил 35-летний мужчина.

Отмечается, что пострадавший за помощью обратился в роддом № 9 – именно это медучреждение оказалось ближайшим к месту ЧП, подчёркивает Газета.ру.

В настоящий момент все подробности инцидента уточняются.

Между тем, ранее в Нижнем Новгороде задержаны подозреваемые участники перестрелки у школы № 121. Об этом НСН сообщила корреспондент онлайн-издании nn.ru Оксана Нестерова. При этом сообщалось, что стрельба произошла рядом с учебным заведением на улице Тонкинской.

Предположительно в перестрелке с применением травматического оружия приняли участие две группы молодых людей, которые ранее начали выяснять отношения на Московском шоссе. Оттуда они направились на машинах в сторону Тонкинской.,


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