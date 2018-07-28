Суббота
28 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Горячие новости

Страны АТР признаны небезопасными для использования банковских карт

28 Июля 2018 в 12:47
Страны АТР признаны небезопасными для использования банковских карт

Граждане России во время поездок по странам Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки чаще всего становятся жертвами мошенников, похищающих средства с банковских карт. Такое заключение дали специалисты Сбербанка РФ.

Чаще всего кража денег с карты осуществляется при помощи скримминговых устройств для считывания данных. Этот метод очень распространен в странах АТР и Америки, которые еще не перешли на выпуск карт, оснащенных чипом.

Также россияне нередко теряют деньги из-за кражи или утраты банковской карты и пин-кода, пишут «Известия».

Ранее Сбербанк сообщал, что ежегодные убытки России от киберпреступности составляют порядка 650 млрд рублей.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.