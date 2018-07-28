Страны АТР признаны небезопасными для использования банковских карт

Граждане России во время поездок по странам Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки чаще всего становятся жертвами мошенников, похищающих средства с банковских карт. Такое заключение дали специалисты Сбербанка РФ.

Чаще всего кража денег с карты осуществляется при помощи скримминговых устройств для считывания данных. Этот метод очень распространен в странах АТР и Америки, которые еще не перешли на выпуск карт, оснащенных чипом.

Также россияне нередко теряют деньги из-за кражи или утраты банковской карты и пин-кода, пишут «Известия».

Ранее Сбербанк сообщал, что ежегодные убытки России от киберпреступности составляют порядка 650 млрд рублей.