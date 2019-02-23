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Странное существо нашла на поле жительница Аргентины

23 Февраля 2019 в 01:01
Странное существо нашла на поле жительница Аргентины

Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила в провинции Санта-Фе животное с зубами, похожими на человеческие. Фото она разместила в своем Facebook. «Это существо попало в насос, который качает воду из реки для полива риса», пояснила Кандотти. Она написала, что это находка похожа на угря.

Ученые предположили, что аргентинке попалась американская грязевая рыба или лепидосирен — представитель двоякодышащих рыб. Они способны дышать и в воде, и на суше, но обычно водятся в болотах, передает РИА «Новости».

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