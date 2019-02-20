Странная женщина едва не задушила охранника ТЦ в Химках

Посетительница торгового центра в подмосковных Химках устроила переполох своим неадекватным поведением. Как пишет сообщает сайт «Подмосковье сегодня» , случилось это в ТЦ «Мега».

Как говорят очевидцы, сначала женщина стояла в очереди в одном из ресторанов быстрого питания, где громко потребовала жареную картошку. Не сумев оплатить покупку, посетительница пыталась убежать. Когда охранники попросила ее покинуть заведение, она принялась душить одного из них и что-то кричать.

Другие покупатели заметили, как предполагается, эту пьяную женщину уже в отделе по продаже одежды и товаров для дома: она набрасывалась на людей, валялась на полу и размахивала руками. В итоге охрана все-таки вывела её из торгового центра.