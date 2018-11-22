Страховщики рассказали, как пережить «Черную пятницу»

В «Ингосстрахе» стартует одна из главных распродаж года.

Страховая компания уже третий год готовит специальные предложения, которые приурочены к ежегодной осенней распродаже «Черная пятница». Акция в «Ингосстрахе» продлится с 22 по 25 ноября.

В рамках акции можно заключить договоры страхования автотранспортных средств по КАСКО. Путешествующие смогут обезопасить себя и своих близких от непредвиденных расходов в поездке, связанных с заболеваниями, а также застраховаться от риска невыезда в случае отмены поездки. Кроме того, можно выгодно заключить договоры добровольного медицинского страхования.

Директор по маркетингу компании «Ингосстрах» Даниил Проскурин рассказал о подробностях акции.

«На продукты автомобильного страхования каско и добровольного медицинского страхования мы предлагаем скидку в 15%, на имущественные виды страхования и страховки выезжающих за рубеж – до 20%. По сравнению с прошлым годом, эта акция будет действовать не три дня, как обычно, а с четверга до воскресенья. Приобрести страховой полис можно любым удобным для вас способом: по промокоду «Пятница2018», на нашем сайте или в мобильном приложении, а также в офисах компании или у вашего страхового агента», - отметил он.

Условия акции распространяются на действующих и новых клиентов, которые заключают годовые договоры страхования с «Ингосстрахом» без применения опции рассрочки платежей. Акция действует при заключении договоров страхования онлайн, в офисах компании, у партнеров и агентов «Ингосстраха».