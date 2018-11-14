Страховщики призвали к обязательной защите мест массового пребывания людей

Пожар в гипермаркете на Обводном канале в Санкт-Петербурге, который случился на прошлой неделе, стал сигналом к тому, что коммерческую недвижимость нужно обязательно страховать. По статистике «Ингосстраха»: страховые случаи с торговыми центрами происходят практически ежедневно. Эксперты называют основными причинами протечки и заливы, пожары и возгорания. Почти в половине случаев вина лежит на собственниках, 35% ЧП происходит по вине арендаторов, 20% – не управляющих компаний.

Начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин в интервью НСН рассказал о важности страхования коммерческой недвижимости.

«Одним из центральных направлений нашей деятельности является страхование коммерческой недвижимости. Это торговые центры, бизнес-центры и складская недвижимость. Для того чтобы, во-первых, лучше своих клиентов понимать, нам нужно знать, что же конкретно и как часто случается на объектах коммерческой недвижимости. По экспертным оценкам из коммерческой недвижимости застраховано, наверное, процентов 10-15. Наиболее часто ущерб причиняется именно имуществу, как имуществу самого торгового центра, так и имуществу арендаторов. Однако самые трагические случаи, безусловно, связаны с гибелью посетителей», – рассказал Дмитрий Шишкин.

В среднем размер убытка составляет от 2 до 10 млн рублей. В «Ингосстрахе» считают, что нужно доработать законодательство с целью создания мотивации для собственников объектов с массовым пребыванием людей приобретать страховую защиту. Она должна будет не только защищать права посетителей ТЦ, но и поможет арендаторам и собственникам сохранить свою финансовую устойчивость.

Добавим, наиболее крупные страховые выплаты приходятся чаще всего на пожары. Только в этом году в «Ингосстрахе» зафиксировали 200 страховых случаев с ТЦ, а общая заявленная сумма ущерба составила более 530 млн рублей.