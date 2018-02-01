Сторонники Саакашвили устроили представление у здания администрации Порошенко

Акцию протеста устроили сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили возле здания администрации президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua» в четверг, 1 февраля.



Протестующие назвали акцию «Чемодан-вокзал-Мальдивы». Участники в театрализованной форме воссоздали отдых президента Украины во время новогодних каникул на Мальдивах, сообщает РИА Новости. По данным СМИ, новогодний отдых на островах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тыс. долларов

Ранее Саакашвили заявил, что очередной «Марш за импичмент» состоится в Киеве 4 февраля, отмечает RT.