Пятница
02 февраля
USD 56.26
EUR 69.79
Горячие новости

Сторонники Саакашвили устроили представление у здания администрации Порошенко

1 Февраля 2018 в 17:31
Сторонники Саакашвили устроили представление у здания администрации Порошенко

Акцию протеста устроили сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили возле здания администрации президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua» в четверг, 1 февраля.

Протестующие назвали акцию «Чемодан-вокзал-Мальдивы». Участники  в театрализованной форме воссоздали отдых президента Украины во время новогодних каникул на Мальдивах, сообщает РИА Новости. По данным СМИ, новогодний отдых на островах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тыс. долларов

Ранее Саакашвили заявил, что очередной «Марш за импичмент» состоится в Киеве 4 февраля, отмечает RT.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.