Сторонники Кличко в Киеве жестоко избили депутата Рады

Народный депутат Верховной Рады Юрий Левченко был жестоко избит во время акции протеста в Киеве. Как сообщил на своей странице в фейсбуке депутат Киевсовета Святослав Кунтяк, инцидент произошел недалеко от центра украинской столице, где проходил пикет против застройки парка.

По словам Кутяка, у протестующих возник конфликт с «кличковскими титушками по благоустройству». Депутат утверждает, что «наемники» киевского мэра Виталия Кличко жестоко избили Левченко, а потом несколько раз прыснули ему в глаза из баллончика.



В полиции другая версия произошедшего. Правоохранители назвали инициаторами конфликта Левченко и Кутяка, которые бросили бутылку с зажигательной смесью в технику, демонтирующую незаконные гаражи.

«В результате возникла потасовка, которую предотвратили правоохранители», — говорится в заявлении полиции.



Сегодня в Киеве проходит сразу несколько мероприятий, в том числе празднования годовщины со дня рождения поэта Тараса Шевченко.