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Сторонники автокефалии брали штурмом резиденцию митрополита Ефрема

18 Ноября 2018 в 13:01
Сторонники автокефалии брали штурмом резиденцию митрополита Ефрема

В городе Кривой Рог в субботу произошло нападение на митрополита канонической Украинской православной церкви. Резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема пытались штурмовать несколько десятков сторонников автокефалии Украинской церкви.

Нападавшие пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею "предоставление томоса" Украине, говорится на страничке УПЦ в Facebook.

В руках протестующие держали плакаты за автокефалию, которые развесили на воротах и на заборе. Участники акции пытались попасть в резиденцию, но не смогли словам ворота.

Отмечается, что один из участников назвался членом запрещенного в России «Правого сектора».

«Он не "религиозный человек", однако выступает за идею создания "Единой поместной автокефальной церкви», - говорится в сообщении.

Ранее духовенство Днепропетровской епархии выразило поддержку УПЦ. Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в беседе с НСН назвал действия властей против священников канонической церкви «репрессиями».

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