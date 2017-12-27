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Столкнулись два учебных самолета ВВС Бангладеш

27 Декабря 2017 в 21:45

Два тренировочных самолета Yak 130 Военно-воздушных сил Бангладеш потерпели крушение после столкновения в округе Кокс-Базар примерно в 300 километрах к юго-востоку от бангладешской столицы Дакки, сообщает «Синьхуа».

Пока неизвестно, есть ли в результате инцидента пострадавшие и погибшие.

Як-130 — российский учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолётов Л-39.

Главные конструкторы — Николай Долженков, Виталий Нарышкин и Константин Попович.



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